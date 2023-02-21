Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Mesudiye mahallesi Alparslan caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede motosikletiyle seyir halinde olan Sezai K.(29), daha önce tartıştığı Uğur D.(29) ile denk geldi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Sezai K. Tabancasıyla Uğur'a ateş etti.

Merminin bacağına isabet ettiği Uğur D., yaralandı. Darp edilen Sezai K. İse motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.