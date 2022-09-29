CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan İnegöl’e üniversite okumak için gelen erkek öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı çektiğini belirterek yurt yapılması adına çağrı yaptı.

İnegöl’de kalacak yer bulamayan öğrencilerin Cumhuriyet Halk Partisine başvurduğunu ve bu sayının gittikçe yükseldiğini belirten Kavlan, “Öğrencilerin cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum edilmemesi adına İnegöl’e yurt yapılsın” dedi.

YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA SONU YOK

3 Ekim’de İnegöl Yüksekokulun açıldığını belirten Kavlan, “Şehrimize gelen erkek öğrenciler hala kendilerine bir sıcak yuva bulamadı. Türkiye'nin kanayan bir yarası öğrenci yurtları. İnegöl'de özellikle öğrenci yurtları cemaat ve tarikatların tekelinde. Geçtiğimiz dönem gördüğümüz bu merdiven altı denetimi olmayan, ne olduğu belli olmayan, yerlerdeki gencecik bir evladımızın çekmiş olduğu bir video ile intiharını. Günlerdir ülkemizin farklı yerlerinden gelen aileler ve gençlerimiz partimize gelerek bizden çocuklarımızın güvenli bir yerde barınması için destek istiyorlar. Biz CHP olarak bize ulaşan genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu işin bir sonu yok. Şehrimizin en büyük ihtiyacı olan ve bu gün şehrimize gelen kız öğrencilerimize evlatlarımıza hizmet veren yapılması ile onur duyduğumuz kız öğrenci yurdunun daha kapsamlısını erkek öğrencilerimiz içinde istiyoruz. İstanbul büyükşehir belediye başkanın cemaatlerin elinden alarak öğrencilere kazandırdığı yurtlardan genç arkadaşlarımızın çekip atmış oldukları böyle bir odam olacak böyle bir yatağım, buzdolabım, banyom varmış diyerek sosyal medyada viral olan videolardan ne için İnegöl belediyesinin de olmasın.” Dedi.

Kavlan açıklamasını şöyle sürdürdü;

SICAK YUVA SAĞLANMALIDIR

“ Kredi Yurtlar Kurumu tarafından inşa edilen Şirin Hatun Kız Öğrenci Yurdu, sunduğu imkanlarla otel konforunu aratmıyor diyenler. Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampusu içine inşa edilen 500 öğrenci kapasiteli Şirin Hatun Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere 3’er kişilik odalarda banyo, tuvalet ve çalışma masaları bulunuyor diyenler. Yurdun 31 personelle, öğrencilere tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacağını ifade edenler. Bugün görmüşlerdir ki bu yurt da yetersiz kalmış her odaya bir yatak daha ilave edilerek odadaki öğrenci sayısını 3'er kişiden 4'er kişiye çıkartarak 500 öğrenci kapasitesi 630 öğrenci olmuştur. Devletimiz ve bu şehri yönetenler bu soruna acilen bir çözüm bulmalı ailelerinden sıcak yuvalarından ilk kez ayrılan bu gençlerimize, şehrimizde kendilerini güvende hissedecekler sıcak bir yuva sağlanmalıdır.”