İphone 14 Pro Max Türkiye’de 56 bin TL’ye satılırken, Gürcistan’da bu telefon 30 bin TL gibi bir rakama satılıyor.

Aradaki bu farktan dolayı ülkenin her yerinden olduğu gibi İnegöl’den de bir çok kişi ucuza iphone 14 pro max alabilmek için günü birlik ya da tur olarak Gürcistan Batum’a gidiyor.

SARP SINIR KAPISINDA İZDİHAM

Sarp sınır kapısında özellikle cumartesi pazar tarihi yoğunluk yaşanıyor. Daha önce 6-7 dakikada gerçekleşen geçişler 3 saate kadar sürüyor. Türkiye’deki kur ve vergiden dolayı iPhone fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar farklı yollara başvuruyor.

iPhone’un son modeli iPhone 14’ün Türkiye’deki fiyatı 30 bin ile 32 bin lira arasında değişiyor.

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.