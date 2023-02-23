Yeniceköy Mahallesindeki bir mobilya işletmesinin önünden çalınan otomobil, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına E.Y. isimli şahıs 20 Şubat 2023 tarihinde müracaatta bulunarak Yeniceköy Mahallesindeki bir mobilya işletmesinin önünde park halinde bulunan akrabasına ait aracın çalındığını bildirdi. Jandarma ekipleri, bahse konu olay ile ilgili yapılan araştırma neticesinde; E.A. isimli şahıs üzerine kayıtlı aracın, F.D. isimli şahıs tarafından çekiciye yüklenmek suretiyle çalındığı tespit etti. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan detaylı çalışma sonucunda; aracın İstanbul’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan araç, araç sahibinin akrabasına hasarsız bir şekilde teslim edildi.