İnegöl'de depremlerden etkilenen illere gönderilmek amacıyla soba üretiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından binalar yıkılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi depremde yaralanırken, tüm Türkiye’de depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı.

İnegöl'de sanayi esnafı ve gönüllüler depremzedeler için bir araya gelerek, depremden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için 300 adet soba üretti.

Üretilen 300 adet soba deprem bölgelerine gönderildi.