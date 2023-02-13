Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından depremden etkilenen vatandaşlara yardıma koşan İnegöl'de 8 günlük yardımın boyutunu Belediye Başkanı Alper Taban açıkladı.

Deprem yardımlarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl ile gurur duyduğunu söyleyerek 8 günlük süreçte İnegöl'den deprem bölgesine toplam 625 yarım aracı gönderildiğini açıkladı.

Belediye olarak yayınladıkları liste doğrultusunda yardımların yapılmasını iteyen Taban, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışarak hangi araçta ne tür yardım olduğunu AFAD'a bildirdiklerini ve yardımların yerine daha rahat ulaşmasını sağladıklarını söyledi.