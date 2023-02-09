İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, başlatılan yardım kampanyasında dün gece itibariyle toplam 200 tır ve kamyon dolusu yardımın deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

Kaymakam Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“İnegöl’den dün gece itibarıyla toplam 200 tır ve kamyon deprem bölgesine hareket etti. Yüzlerce operatör ve iş makinası bölgeye sevk edildi. Yüzlerce vatandaşımız kendi imkanlarıyla yardım götürüyor. Yardım merkezleri arı kovanı. İyi ki varsınız. Allah herkesten razı olsun.”