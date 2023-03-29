Kafkasspor, Kafkas Folklor Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan Kafkas Platformunun deprem bölgelerine yönelik düzenlediği yardım kampanyası devam ediyor. Son olarak 1664 koliden oluşan ayyıldızlı gıda kolileri , Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesine teslim edildi.



Asrın felaketinde yaraların sarılması noktasında fedakarlıktan kaçınmayan İnegöl halkı, bölgeye olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Kafkas Platformu tarafından başlatılan kampanyada deprem bölgesine acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda ve hijyen paketleri gönderiliyor. Bu kez Kahraman Maraş Dulkadiroğulları Belediyesi’ne ulaştırılan 1664 koli, Kafkas Platformunu temsilen bölgeye giden Ahmet Işık ve Yavuz Yaman tarafından yetkililere teslim edildi.

Kafkas Platformu açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Nihat Bayraktar, “on binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanımızın yaralandığı, yüzbinlerce insanın evlerinden olduğu çok bir büyük felaketle karşılaştık. İlk günden itibaren bizlerde dernek olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Felaketten bu yana çok zaman geçmiş olmasına rağmen bizler yardımlarımıza devam ediyoruz. Son olarak ta yardım tırımızı Maraş’a gönderdik. Bir nebze olsa bölge insanlarımıza katkımız olursa ne mutlu bize. ” diye konuştu.