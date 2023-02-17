Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından depremzedelere destek için İnegöl'de faaliyet gösteren Erhun Metal firması tarafından üretilen ilk konteynır evler yola çıktı. 8 kişinin konaklayabileceği 18 metrekare büyüklüğündeki evler, depremzedelerin yaralarını saracak.

6 Şubat’ta yaşanan büyük depremde evleri yıkılan depremzedelere destek için harekete geçen Erhun Metal firması, konteynır evler üretmeye başlamıştı. Üretim süreci tamamlanan 8 kişinin konaklayabileceği, 18 metrekare büyüklüğündeki 6 konteynır ev, deprem bölgelerine gönderiliyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Erhun Metal Firması yetkilisi İsmail Şen, "Deprem olduktan sonra bizde düşündük acaba neler yapabiliriz diye. Barınma ve beslenme en temel ihtiyaçlar. Bizde fabrikamızda çok hızlı aksiyon alıp oradaki mağdurların soğuk kış günlerinde başını sokabileceği konteynırlar yapabiliriz diye düşündük. Hızlıca harekete geçtik. Tedarikçilerimizden de bu konuda destek istedik. Burada görüldüğü gibi iki ailenin de kalabileceği içerisinde küçük bir mutfağı, banyosu, lavabosu olan konteynırlar inşa ettik. 6 tanesinin inşasına tamamladık. İlk konteynır evlerimizi sevk etmeye başladık. 2 tanesi Malatya, 2 tanesi Hatay’a gidiyor. Son 2 adet için ise güzergah bekliyoruz" dedi.