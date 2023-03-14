İnegöl’de bir tekstil firmasının bağışladığı binlerce metre kumaş, Halk Eğitim Merkezinde işlenerek şalvar haline getirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, kursiyerler tarafından üretilen şalvarların Kahraman Maraş’a gönderileceğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İnegöl Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, kursiyerlere depremzedeler için yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Deprem bölgelerinden gelen istekler üzerine çalışmalar yapan Halk Eğitim Merkezi yönetimi, son olarak şalvar üretimine başlamıştı. Bir tekstil firması tarafından bağışlanan binlerce metrelik kumaşlar, bir süredir kursiyerler tarafından işleniyordu. Önümüzdeki günlerde çadır ve konteynerlerde kalan vatandaşlara gönderilecek ürünler, yöresel kıyafetlere uyumlu bir şekilde tasarlandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Kahramanmaraş Vekilimiz Habibe Öçal beni aradı. “Sizin orada tekstil gelişmiş, hayırseverler bir memleketsiniz. Köydeki depremzedelerimizin şalvar ihtiyacı var, temin edebilir misin?” dedi. Karakoç sağ olsun kumaş verdi. Halk Eğitimde dikiyor. Halk Eğitim Merkezimiz depreminin ilk gününden bu yana eşofman, çocuk kıyafeti dikip göndermişti. Emeklerine sağlık. Gün birlik günü, gün yaraları sarma günü. Hep birlikte Türkiye’yiz.” diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, “Bilindiği üzere ülkemizin 11 ilini yaklaşık 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bizde İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren yöre insanının ihtiyaçlarını karşılamak üzere; polar battaniyelerden, eşofmanlardan tutun çocukların temel ihtiyaçları ve pike, çarşaf, yastık gibi çok çeşitli malzemelerin dikimini yaparak hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırdık. Milletvekilimiz sayın Vildan Yılmaz Gürel'in talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş ilimizde yöre insanının, hanımlarımızın ihtiyacı olan; yöreye özgü şalvar ihtiyacı kurumumuza iletildi. Bizde gönüllü kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar başlattık. İlk etapta 100 adet şalvar üretimi hedefliyoruz. İleriki zamanlarda bu hedefi 1000 adete kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Gönüllü olarak katılan öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyer Fidan Dönmez Arslan ise, “Ben İnegöl Halk Eğitim Merkezi dikiş kursundan Fidan Dönmez Arslan. Burada deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönüllü olarak şalvar dikimi yaptık şu anda. Oradaki herkese geçmiş olsun diyorum” dedi.