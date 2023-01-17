İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde 2 yıl önce bisiklet takımına dahil olarak bu alanda kendini geliştiren 16 yaşındaki Furkan Çamlıdere, U17 milli takımına davet edildi. Genç sporcu, milli takım kampında göstereceği performansla 2023 yılında 3 uluslararası müsabakada ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımı, yeni sporcular yetiştirmeye devam ediyor. DOSTUM bisiklet takımına 2 yıl önce katılan 16 yaşındaki sporcu Furkan Çamlıdere, burada gösterdiği başarıyla 2 yılda milli takıma kadar yükseldi.

ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

2 yıldır DOSTUM formasıyla farklı müsabakalarda boy gösteren, şu anda U17 kategorisinde mücadele eden Furkan Çamlıdere, 2023 yılında yapılacak uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma davet edildi. U17 milli takımına çağırılan genç sporcunun 21 Ocak 04 Şubat tarihleri arasında Alanya’da yapılacak Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildiği, burada da aynı performansı sergilemesi halinde 2023 yılında yapılacak 3 uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil edeceği ifade edildi. Furkan Çamlıdere, Gençler Avrupa Şampiyonası, EYOP ve Balkan Şampiyonasında milli formayla pedal basacak.

SADECE ŞEHRİ İMAR ETMİYORUZ, NESİLLERİ DE İHYA EDİYORUZ

Bu başarının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi imar ederken, bir yandan da geleceğimiz olan gençlerimiz için oluşturduğumuz imkanlarla onların gelişimine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bir kenti imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihya etmeyi ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz kenti imha eder. Bu düsturla gençlerimiz için her alanda çalışmalar yapıyoruz. Bugün kurumumuzun çatısı altında bisiklet sporuna başlayıp 2 yıldır farklı müsabakalarda mücadele eden bir sporcumuzun milli takıma kadar yükselmiş olması, attığımız adımların da doğruluğunun ispatıdır. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bizler gençlerimize yatırım yapmaya, gençlerimiz de bu destekleri başarıya dönüştürmeye devam edecekler. Furkan Çamlıdere kardeşimizi elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Milli formayla da nice başarılar yakalayacağından eminiz” dedi.