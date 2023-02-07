

Depremin yaralarını azaltmak için mücadele veren İnegöl'lüler yardımda adeta yarışıyorlar.

Kaymakam Eren Arslan koordinatörlüğünde yardım çalışmalarını sürdüren İnegöl 'den saat başı 1 TIR kalkmaya başladı. Deprem bölgesine sevk edilen TIR sayısının 100'e yaklaştığı öğrenildi.

Son olarak İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği , Kafkasspor ve Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan 2 TIR 'lık yardım malzemesi Adana'ya uğurlandı.

ARAZİ ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKTILAR

Bu arada Kafkasspor Yönetim Kurulundan oluşan 12 kişilik grup 4 arazi aracıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktılar.