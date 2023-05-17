Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler için “Sıhhatler Olsun” projesi başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediye, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir uygulamanın daha startını verdi.

İnegöl Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik “Sıhhatler Olsun” projesini başlattı.

Gönüllü berber esnafının destekleriyle, 1 yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin tıraş ihtiyacı esnaflar tarafından karşılanması hedeflendi.

Kaizen öneri sistemi kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Emre Ecer’in önerisi olarak hayata geçirilen proje, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan, ihtiyaçlı olduğuna dair tespiti yapılmış aileleri kapsayacak. Mevcuttaki ihtiyaçlı listesindeki; yaşlı, dul, yetim ve depremzede aileler, berber ve kuaför ihtiyacı doğrultusunda mahalle bazlı yönlendirilerek hangi mahallede ikamet ediyorlarsa projeye destek olan en yakın kuaföre yönlendirilecekler.

1 yıl süreyle devam edecek olan ve 2024 Haziran ayında son bulacak projeye ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında, belediyelerin sadece altyapı ve üstyapı projeleri yapmadığını, anımsatan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bunların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarını da yerine getirir sosyal belediyecilik kavramı altında. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak diğer görevlerimizi tabi ki takip etmek zorundayız ancak vatandaşımıza dokunacak, insanların ihtiyaçlarını giderecek faaliyetleri de yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

BERBERLER ODASINDAN TAM DESTEK

“Uzun süredir kurumumuzda Kaizen çalışmaları yapıyoruz” diyen Başkan Taban, “Bu noktada çalışma arkadaşlarımızdan da bizlere çeşitli öneriler, talepler geliyor. Bunlar bir komisyon marifetiyle değerlendiriliyor ve yapılabilecek olanları hayata geçiriyoruz. Sıhhatler Olsun projesi de Kaizen üzerinden bizlere gelen, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile beraberinde Berberler ve Kuaförler Odası paydaşlığında yapılabilecek bir proje. Biliyorsunuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Yemeğinden kişisel bakımlarına kadar, evlerinin onarımından ev eşyalarının yenilenmesine kadar pek çok konu başlığını yerine getiriyoruz. Bugün de burada Berber ve Kuaförler Odamız ile bu alandaki ihtiyacın giderilmesi konusunda atılacak adımı duyuracağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin berber ve kuaför ihtiyacını nasıl karşılarız diye Oda Başkanımıza başvurduk ve kendisi de bizlere destek verebileceklerini ifade etti" diye konuştu.