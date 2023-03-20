Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde İnegöl’de 81 firmaya 1 milyar 588 milyon 301 bin TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi.

81 FİRMAYA TEŞVİK

63 teşvik imalat, 17 teşvik enerji üretimi ve 1 tarım üretimi için olmak üzere 81 firmaya teşvik verildi. Sektörlere göre ise şu şekilde; Mobilya imalatı için 32, Elektrik üretimi için 17, tekstilin aprelenmesi için 6, tekstil elyafının hazırlanması iplik haline getirilmesi için 4, makine imalatı için 2, giyim eşyası imalatı için 2, plastik ürünleri imalatı için 2, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması için 2, suni ve sentetik elyaf imalatı için 2, ağaçtan yapılan ambalaj malzemeleri için 1, alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi için 1, b.y.s. metal eşya imalatı için 1, cam ve cam ürünleri imalatı için 1, gıda, içecek ve tütün işleyen makinelerin imalatı için 1, kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı için 1, kereste ve parke sanayi için 1, koyun, keçi, sığır, at, eşek, bardo, katır vb. yetiştirilmesi; süt hayvancılığı iççin 1, metal yapı malzemeleri imalatı için 1 ve motorlu kara taşıtlarının imalatı için 1 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIMLAR

Mobilya imalatı için 609 milyon 250 bin TL, Elektrik üretimi için 155 milyon 333 bin TL, tekstilin aprelenmesi için 180 milyon 907 bin TL, tekstil elyafının hazırlanması iplik haline getirilmesi için 178 milyon 949 bin TL, takım tezgahları imalatı için 34 milyon 825 bin TL, giyim eşyası imalatı için 54 milyon 945 bin TL, diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 26 milyon 706 bin TL, Trikotaj (örme) ürünleri imalatı 22 milyon 320 bin TL, Plastik ürünleri imalatı 15 milyon 787 bin TL, Kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı 9 milyon 119 bin TL, Kereste ve parke sanayi 6 milyon 60 bin TL, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması için 27 milyon 865 bin TL, suni ve sentetik elyaf imalatı için 98 milyon 198 bin TL, ağaçtan yapılan ambalaj malzemeleri için 6 milyon TL, alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi için 72 milyon 418 bin TL, gıda, içecek ve tütün işleyen makinelerin imalatı için 5 milyon 80 bin TL, motorlu kara taşıtlarının imalatı için 66 milyon 466 bin TL.

İSTİHDAM

2022 yılında yapılan teşviklerle İnegöl’de 1329 kişiye istihdam sağlanması hedeflendi. En fazla istihdam ise 459 kişiyle mobilya sektörü, 290 kişiyle de giyim eşyası imalatı, 140 kişiyle de elyaf imalatı için verilen teşviklerle sağlanması hedeflendi.