Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik belgesi listesini yayınlandı. Bakanlık, Bursa’daki 73 proje için 1 milyar 76 milyon 535 bin 29 lira, İnegöl’de ise 10 projeye 111 milyon 74 bin 527 TL tutarında teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi yayınlandı. Buna göre, Ağustos’ta 1301 yatırım teşvik belgesi verildi Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin 642 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık Ağustos ayında Bursa’daki 73 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bursa’da belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 76 milyon 535 bin 29 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 639 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ağustos ayında Elatek Kauçuk, Osmangazi’de kauçuk, plastik ve metalden hortum üretimi yatırımına 109 milyon 508 bin 129 lira tutarında teşvik verildi. Bursa’da teşvik listesinde birinci sıraya yerleşen Elatek Kauçuk’u, MCT Metal izledi. MCT Metal’e Nilüfer’de hayata geçireceği Güneş Enerji Sistemleri yatırımı için 55 milyon 877 bin 96 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

İNEGÖL’DE 10 PROJEYE ONAY VERİLDİ

İnegöl’de ise 10 projeye teşvik belgesi düzenlendi. Projesi onaylanan firmalar ve yatırım teşvik tutarları ise şu şekilde;

Sınırlı Sorumlu Çeltikçi Köyü ve Çevre Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Elektrik enerjisi üretimi için 7.000.000 TL, Yalçıner Mühendislik, Metal, Makine, Plastik, Mobilya, Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 3.325.200 TL, Luvina Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketine mobilya imalatı için 7.489.822 TL, Doha Dekorasyon Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine mobilya imalatı için 4.843.053 TL, Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine imalat - tekstilin aprelenmesi için 42.141.871 TL, Beytaş Cam Ayna İnşaat Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine cam ve cam ürünleri imalatı için 6.030.000 TL, Gümüşpınar Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine Elektrik enerjisi üretimi için 6.054.934 TL, İnegöl Güneş Mobilya Limited Şirketine mobilya imalatı için 4.941.000 TL, Yalçıner Makina, Pvc Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine takım tezgahları imalatı için 22.258.967 TL, Cemre Koltuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine Elektrik enerjisi üretimi için 6.989.680 TL.