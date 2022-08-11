AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 2022 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında İnegöl’e farklı branşlarda 22 sağlık personelinin görevlendirildiğini belirtti.

Konu hakkında bir açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “2022 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında; Yenice EYBRM 9 personel yerleşti. Bunlardan 1 hemşire evrak teslim etmedi. 3 psikolog, 2 sosyal çalışmacı, 1 yurt yönetim personeli, 1 fizyoterapist ve 1 öğretmen olmak üzere 8 personel göreve başladı. 2 psikolog İnegöl SHM'ye görevlendirme yapıldı. İnegöl SHM emrine 6 kişi atandı. 4 ASDEP, 1 Psikolog ve 1 sosyal çalışmacı. İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe HYBRM emrine 7 personel yerleşti ve 3 psikolog, 2 sosyal çalışmacı ve 2 yurt yönetim personeli göreve başladı.”