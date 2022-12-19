Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim ayında İnegöl’den 7 firmaya 250 milyon 47 bin 218 TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bursa’da ise 81 proje için 1 milyar 532 milyon 803 bin 304 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Ekim 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ekim ayında 1201 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin 894 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Söz konusu dönemde Bakanlık Bursa’daki 81 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu yatırımların toplam tutarı 1 milyar 532 milyon 803 bin 304 lira olarak hesaplandı. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Bursa’da 931 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ekim ayında Bursa’da yatırım alan projelerin 43’ü komple yeni yatırım olurken, 35 tevsi, 5 modernizasyon, 3 nakil ve 2 ürün çeşitlendirme yatırımına da teşvik verildi.

Ekim ayında Nilüfer’de 30, Yıldırım’da 13, Osmangazi’de 11, Kestel ve İnegöl’de 7’şer, Karacabey ve Yenişehir’de 4’er, Gürsu’da 2, Gemlik, Mudanya, Orhaneli ve Orhangazi’de de 1’er yatırıma teşvik belgesi düzenlendi.

Bursa’da ekimde elektrik enerjisi üretimi için çatı güneş enerjisi sistemi kurulumlarına yönelik 22 adet yatırım teşvik belgesi düzen­lendi. Bu yatırımların tutarları 199 milyon 331 bin 599 lira olarak hesaplandı.

İNEGÖL’E ÇIKAN YATIRIMLAR

CPL Cartonplast Şirketine elektrik enerjisi üretimi (çatı GES) için 8 milyon 364 bin 420 TL, ETS Ezgi Tekstil Şirketine tevsi için 16 milyon 914 bin 226 TL, Çilek Mobilyaya Elektrik enerjisi üretimi için 45 milyon 32 bin 114 TL, Özcanlar Sandalye Şirketine ahşap, sandalye, masa ve benzeri ürünlerin imalatı için 140 milyon 768 bin 518 TL, Bahadır Usluer Kristal Mobilya’ya yatak ve yemek odası takımı ile ahşap duvar ünitesi, ahşap sandalye üretimi için 23 milyon 699 bin TL, Sedir Mobilya ve Orman Ürünleri şirketi için Elektrik enerjisi üretimi (GES) için 10 milyon 397 bin 740 TL, Depar Mobilya Şirketine Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi (çatı üzeri GES) için 4 milyon 871 bin 200 TL.

BAKAN VARANK’TAN YATIRIM TEŞVİK DEĞERLENDİRMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde düzenlenen 1201 teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini belir­terek, “Üstelik bu yatırımların 3’te 2’si komple yeni üretim tesisi. 2022’nin ilk 10 ayında düzenlediği­miz belge sayısı da 2021’in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla.” ifadesini kullandı.

Varank’ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ekimde teş­vik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 57’si imalat, yüzde 30’u enerji, yüzde 9’u hizmetler, yüzde 2’si tarım ve yüzde 2’si madencilik sektöründe yer aldı.