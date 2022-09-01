

Sağlık Bakanlığı tarafından İnegöl Devlet Hastanesine 32 hekim atandı.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Sağlık Bakanımız Sn.Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu sağlıkta beyaz reform kapsamında İnegöl’ümüze 32 pratisyen hekim ataması gerçekleşmiştir. Öncelikle Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sn.Bakanımıza, İl Başkanımız Sn. Davut Gürkan'a ve kıymetli desteklerinden dolayı Bursa Milletvekilimiz Sn.Dr. Mustafa Esgin'e teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüze hayırlı olsun inşaallah..." dedi.