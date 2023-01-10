2022 yılında 48 bin 560 m2 yeşil alanı kullanıma kazandırdıklarını duyuran İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 iken, biz bu rakamı şehrimizde 3,88’e çıkardık. Ayrıca 2022’de 1841 adet yetişkin ağacı şehrimizin farklı noktalarında toprakla buluşturduk. Yeşiller içerisinde bir İnegöl için hedeflerimize adım adım ilerlemeye devam ediyoruz” dedi. Öte yandan, İnegöl’ün 2022 yıl sonu itibariyle toplam yeşil alan miktarı 1 milyon 114 bin m2’ye ulaştı.

İnegöl Belediyesi, İnegöl içerisinde yeşiller değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl hedefiyle çıktığı yolda 2022 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle önemli çalışmalara imza attı. Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, şehrin yeşil alan oranını arttırmak adına pek çok çalışmaya imza attı. 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanlar vb. sosyal donatı alanları oluşturmaya devam etti. Türkiye’nin kalbinin attığı, sanayi, tarım ve turizm adına önemli işlere imza atılan İnegöl’de, İnegöl Belediyesi bu alanda da ortaya koyduğu çalışmalarla fark oluşturdu.

2022’DE 48 BİN 560 M2 YEŞİL ALAN ÜRETİLDİ

2022 yılında özellikle reorganize yeşil alan miktarıyla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 48 bin 560 m2 yeni yeşil alanı şehre kazandırdı. İnegöl’ün mevcut güzelliklerini korurken aynı zamanda kullanım ömrü tamamlanmış alanları yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl’ü kurmanın uğraşısı içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tüm personel ve ekipmanıyla kentimize nefes aldıracak, kent görselliğine katkı koyacak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2022 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Avrupa standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık olarak 7 m2 iken, Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2,5 m2 olduğunu görüyoruz. İlçemizde ise bizler yaptığımız çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3,78 metrekareye çıkardık. 2022 yılında üretilen reorganize yeşil alan miktarımız ise 48.560 m2. Yine 2022 yılında şehrimizin farklı noktalarında dikilen yetişkin ağaç sayısı 1841 adet. Merkez ve kırsal mahallelerimizde 6 ayrı noktada toplamda 6817 m2 yeşil alanda koruluk çalışması yapıldı. 2022 yılı sonu itibariyle şehrimizin toplam yeşil alan miktarı ise 1 milyon 114 bin m2’ye ulaşmış oldu” dedi.

640 ARAÇLIK OTOPARK ÜRETİLDİ

Başkan Taban, her yıl binlerce aracın İnegöl trafiğine dahil olduğunu hatırlatarak sürdürdüğü açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin önemli sorunlarından biri de otopark. Bir yandan Fen İşleri Müdürlüğümüz, bir yandan da Park Bahçeler Müdürlüğümüz otopark sorununu gidermek adına gayret sarf ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle 2022 yılında 420 araçlık otopark üretmiştik. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de 2022 yılında 220 araçlık yeni otoparkı şehrimize kazandırdı. Toplamda 640 araçlık otopark üretmiş olduk.”

2022’DE NELER YAPILDI?

“Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2022 yılında yaptığı çalışmalardan söz etmek gerekirse; merkez mahallelerimizde 20 ayrı alanda yeni peyzaj alanı düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bu alanlarda; otopark, çocuk oyun alanları, koruluk alanlar ve semt sahaları oluşturduk. Kırsal mahallelerimizde ise 11 alanda; Çocuk Oyun Alanları, Futbol Sahası, Koruluk Alanlar ve Meydan Düzenlemeleri yapıldı. Burhaniye Mahallesi Halimağa Sokak, Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokak, Yeniceköy Mahallesi 451. Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokakta 4 tane semt sahası uygulaması yapıldı. Şu anda farklı mahallelerimizde 4 ayrı noktada ise semt sahası yapım çalışmaları sürüyor. Boğazköy, Hacıkara, Mezit, Sülüklügöl, Lütfiye ve Maden kırsal mahallelerimizde de çocuk oyun alanı yapımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda Maden ve Gündüzlü köylerimizde futbol sahaları, Şehitler Mahallemizde de meydan düzenlemesi yapıldı.”

KANAL İNEGÖL YÜZDE 80 SEVİYESİNDE

“İnegöl’ümüz adına önemsediğimiz projelerimizden biri de Kanal İnegöl rekreasyon çevre düzenleme projesi. Şehrimizin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan, Mesudiye Mahallemizde adeta yeni bir yaşam alanı olarak ortaya çıkan Kanal İnegöl projemizin şu an yüzde 80’i tamamlandı. Burada uygulama devam ediyor. Toplam 37 bin 950 m2 alanda; yeşil alan 12 bin 637 m2, otopark 3 ayrı alanda 56 araçlık 840 m2, çocuk oyun alanı 5 alanda 653 m2, fitness 3 ayrı alanda 283 m2, work out alanı 2 ayrı noktada 94 m2, semt sahası 3 ayrı noktada 666 m2, yürüyüş yolu 2 alanda 1600 metre ve bisiklet yolu da yine 2 ayrı alanda 1600 metre. Burası da İnegöl için önemli bir proje.”

“2022 yılında İnegöl’ümüze kazandırdığımız önemli alanlardan biri de Yunus Emre Mahallesinde hayata geçirilen Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır Parkı Rekreasyon Çevre Düzenleme Projesi. Alanyurt bölgesi adına önemli bir kazanım olan proje ile bölge eşsiz bir yaşam alanı kazandı.

2023’TE NELER YAPILACAK?

Başkan Taban, açıklamasında Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalara da değindi. 2023’te; 8 ayrı alanda otopark projesi, 20 adet çocuk oyun alanı yapımı ve revizesi, 9 koruluk alan, 4 semt sahası, Yeniceköy mahalle meydanı ile Fatih Mahallesi Emniyet Müdürlüğü önü meydan düzenleme projesi gerçekleştirileceği ifade edildi.