10 ilde hissedilen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye yardım seferberliğinde buluştu. Bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından ayni ve nakdi yardımlar devam ederken, depremde evi yıkılan vatandaşlar ülkenin çeşitli illerinde misafir ediliyor.

Bölgeye onlarca tır yardım malzemesi gönderen İnegöl, depremzedelerin ilçede ağırlanması için de yoğun bir çalışma yürütüyor. İnegöllü iş adamlarının katkıları ve Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in himayesi ile 300 kişilik grup daha 10 araçla İnegöl’e yolcu edildi.

Bu zor günleri Devlet Millet el ele vererek atlatacaklarını ifade eden Gürel, deprem bölgesine yapılan yardımların ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması için yetkili birimlerle koordineli çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Milletvekili Gürel, Hatay Samandağı bölgesinde görevine devam edecek.

Deprem anından bugüne kadar yaklaşık 500 kişinin İnegöl’e getirildiği bildirilirken, ilçenin çeşitli bölgelerinde misafir edilen depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacı İnegöllü hayırsever iş adamları tarafından karşılanacak.