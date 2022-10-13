Mahalli İdarecilerle belgelendirilen konaklama tesislerinde, geliş, geceleme ve ortalama kalış süresi belirlendi. 2021 yılı verilerine göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesinin ardından en fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçe İnegöl oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, ülke genelinde il ve ilçelere giriş yapan yerli ve yabancı turistlerle ilgili verileri yayımladı. Raporda Bursa ve ilçelerine ilişkin ayrıntılı sonuçlara da yer verildi. Buna göre; Bursa’ya 2021 yılında gelip konaklayan yabancı turist sayısı 129 bin 22 olurken, yerli turist sayısı 1 milyon 138 bin 651 oldu. Yabancı turistlerin Bursa’da konaklama ortalaması 2,14 gün olurken, yerli turistlerin ortalaması 2,04 oldu.

Bursa genelinde en fazla turist ağırlayan ilçe merkez Osmangazi oldu. Osmangazi ilçesine 83 bin 713 yabancı, 519 bin 204 yerli olmak üzere konaklama yapan toplam turist sayısı 902 bin 917 oldu.

YÜZDE 34 ARTIŞ

Osmangazi’nin ardından en çok turist kabul eden ilçe, İnegöl oldu. 2020 yılında 7 bin 995 yabancı, 99 binde 49 yerli olmak üzere toplamda 107 bin 44 turisti ağırlayan İnegöl, 2021 yılında 15 bin 619 yabancı, 128 binde 182 yerli olmak üzere toplamda 143 bin 801 turisti ağırladı. Bir yılda yüzde 34,33 artış sağlayan İnegöl, Bursa’nın diğer ilçelerine sollamış oldu. İnegöl’de yabancı turistlerin ortalama konaklama gün sayısı 1,71 olurken, yerli turistlerin ortalama konaklama gün sayısı ise 2,03 gün oldu.

Oylat Kaplıcaları ile mobilya fuarlarının yerli ve yabancı turistlerin İnegöl’e gelmesinde en önemli katkı sağladığı düşünülüyor. İnegöl’ün ardından 2 bin 630’u yabancı, 90 bin 41’i yerli turisti ağırlayan Gemlik ilçesi ile 4 bin 948’i yabancı, 82 bin 113 yerli turisti ağırlayan İznik İlçesi geliyor.