Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan YILMAZ GÜREL’in girişimleri ile Oylat Vergi Dairesi Müdürlüğü kurulum işlemleri 30.03.2023 tarihi itibari ile bakanlık onayı ile başladı.

Daha önce yine Vekil YILMAZ GÜREL’in gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda son bir yıl içerisinde en çok Gelir Uzman Yardımcısı atanan ilçe İnegöl olmuştu. 2022 yılında İnegöl Vergi Dairesi’ne 26 atama gerçekleştirilerek, oluşan iş yoğunluğunun azaltılması sağlanmaya çalışılmıştı. İnegöl Vergi Dairesi yaklaşık 20.000 faal ve sürekli mükellef, İnegöl’de ikamet eden vatandaşlarımızın ise MTV, vergi-harç, veraset gibi vergisel işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İNEGÖL VERGİ DAİRESİ %150’lik BİR PERFORMANS İLE ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda İnegöl Vergi Dairesi ülkemizde faaliyet gösteren vergi dairelerinden en hızlı iş hacmi artış gösteren Vergi Dairelerimizden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle yeni Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ticaretin ihracata dönmesi ile oluşan KDV iadeleri ile vergi dairemiz kapasitesinin yüzde %50 üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapasite artışı nedeniyle de bazı çalışmalarda gecikmeler yaşanabilmekteydi.

İHTİYACI BAKAN NEBATİ’YE İLETTİ

İlçemizin müteşebbis ruhu ile oluşan katma değer nedeniyle İnegöl Vergi Dairesi’nin yükü her geçen gün artmaktaydı. Ak Parti Vildan YILMAZ GÜREL’in konu hakkında daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde planlamalara başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta Vekil YILMAZ GÜREL, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NEBATİ ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, yeni vergi dairesinin İnegöl’e kazandırılması konusunda gerekli talimat verildi, böylece Oylat Vergi Dairesi kuruluş süreci başlamış oldu.

