Kahramanmaraş'a giderek deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl'e döndü. Çalışmalara katılmak üzere yeniden Hatay'a gideceğini açıklayan Başkan Taban İnegöl'de devam eden yardım çalışmalarını inceledi.

İncelemenin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, deprem bölgesinden İnegöl'e 500'ün üzerinde vatandaşımızın göç ettiğini söyledi. Tam sayıların sosyal yardımların başlamasının ardından belirleneceğini söyleyen Başkan Taban, özel araçla gelen vatandaşlarında olduğunu ve bu sebeple kesin sayı veremediğini belirtti.