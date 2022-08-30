TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Bursa'ya birçok eser kazandırdığına belirterek, İnegöl’e de okul müjdesi verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesini inşa ettik. Şimdi de Bursa’nın talebiyle TOBB olarak yeni bir girişim başlatma kararı aldık. Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir’e 7 yeni okul daha, Allah nasip ederse kazandırmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.

29 Ekim'de kapılarını açıyor

Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere bir çok sektörde Türkiye'nin üretim merkezi olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Tüm bunların bir sonucu olarak 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim de Allah nasip ederse kapılarını açıyor. Fabrika resmen üretime geçiyor. 2023 ün ilk çeyreğinde de yurt içinde satışa başlayacağız. Yakında Bursa caddelerinde hep beraber TOGG'u göreceğiz” dedi.