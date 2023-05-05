Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da 8 ilçeye sarı kodlu uyarıda bulundu… Bursa Valiliği de, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu…

Meteoroloji ve Bursa Valiliği, özellikle 8 ilçede yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı…

Valilik’ten yapılan uyarı şöyle;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizinde Cuma görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl, Osmangazi, Yenişehir ilçelerimizde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 05/05/2023 – 11:00 – 05/05/2023 – 23:00

SEHER YAŞA