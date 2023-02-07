Deprem felaketinin yaralarının en aza indirilmesi noktasında yurt genelinde başlatılan yardım seferberliğine İnegöl halkının verdiği destek 400 milyon TL’ye ulaştı. Hayırseverliliği ile bilinen İnegöl halkının bu hamlesi büyük takdir topluyor.

Başta İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ve İHH olmak üzere depremin ilk dakikalarından itibaren teyakkuza geçen kurumlar, STK’ların desteğini de arkalarına alarak inanılmaz bir yardım seferberliğine imza attılar.

YARDIM MİKTARI 400 MİLYON TL

Yardım dernekleri, kültürel dernekler ve hatta spor kulüplerinin de devreye girmesi ile birlikte 100 TIR’a yaklaşan yardım toplandı. Maddi ve nakdi olarak yapılan yardımların ekonomik karşılığının 400 milyon TL’yi aştığı tahmin ediliyor.

İş dünyasından Starwood AŞ’nin Kızılay aracılığı ile yaptığı 20 milyon TL’lik bağışa diğer büyük işletmelerinde dahil olması beklenirken, halen devam eden bağışların birkaç günde 500 milyon TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor.

YÜZLERCE İNEGÖLLÜ GÖNÜLLÜ OLDU

Bu arada İndak ve İHH başta olmak üzere profesyonel arama kurtarma ekiplerine ek olarak yüzlerce gönüllü deprem bölgesine akın etti. İnegöl’de Kaymakamlık, belediye ve derneklere binlerce kişinin müracaat ettiği ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak istediklerini belirttikleri öğrenildi.

Gönüllü ekipler arasında yer alan İnegölsporlu taraftarlardan oluşan 20 kişilik ekibin Kahramanmaraş’ta askeri personelle çadır kurma görevine verildikleri öğrenilirken, yine sivil olarak bölgeye giden çok sayıda kişinin zor şartlar altında görevlilere yardım ettikleri belirlendi.