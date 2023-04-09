Cumhur ve Millet ittifaklarının Bursa Milletvekili Aday listesi kesinleşti.
Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre sona erdi. Cumhur ittifakından 3, Millet ittifakından 3 olmak üzere İnegöl’den 6 isim aday gösterildi.
Cumhur ittifakının AK Parti listesinin Bursa 2. Bölgesi 2. Sırasında İnegöllü işadamı Ayhan Salman ve 9’ncu sırada Asuman Akçay Sakallı, MHP’nin Bursa 2. Bölgesi 4. Sırasında Bilal Doğan yer aldı. Millet İttifakının ise CHP’nin Bursa 1. Bölge 5. Sırada Jülide Akköprü, 2. Bölgede 4. Sırada Erkan Dönmez, İYİ Partinin Bursa 2. Bölgesi 1. Sırasında Hasan Toktaş, Saadet Partisi 1. bölge 3. sırada ise İnegöllü Mehmet Atmaca yer aldı.
CUMHUR İTTİFAKI
BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Varank
Ayhan Salman
OSMAN MESTEN
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
MUSTAFA YILDIRIM
FUAT ALPASLAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ASUMAN AKÇAY SAKALLI
MUSTAFA KAYA
MHP BURSA 1. BÖLGE
1 İSMET BÜYÜKATAMAN
2 AHMET BEYGİRCİ
3 YAŞAR TÜRK
4 KORKUT AKTAŞ
5 METİN ÇORAKLI
6 CANAN TARÇIN
7 RİDVAN KILIÇOĞLU
8 SUAT ERMİŞ
9 EROL COMART
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
MHP BURSA 2. BÖLGE
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
2 MUHAMMET TEKİN
3 AYHAN ÖNAL
4 BİLAL DOĞAN
5 MUSTAFA NARMANLI
6 ALİ BAHADIR
7 AYDIN SANCAR
8 ALPARSLAN KARAASLAN
9 GAMZE NUR SARĞIN
10 GÜLSEREN ÖZBEK
MİLLET İTTİFAKI SIRALAMASI
İşte CHP Bursa milletvekili aday listesi:
BURSA 1. BÖLGE
1. Prof. Dr. Kayıhan Pala
2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi kontenjanı)
4. İsmet Karaca
5. Jülide Akköprü
6. Alpaslan Yıldız (Gelecek Partisi kontenjanı)
7. Zafer Yıldız
8. Tamer Dede
9. Serkan Öztürk
10. Özgür Yıldız
BURSA 2. BÖLGE
1. Hasan Öztürk
2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)
3. Orhan Sarıbal
4. Erkan Dönmez
5. Şahin Sevinç
6. Funda Türkcoş Pekiner
7. Ender Teke
8. Huriye Canan Çelik Tunar
9. Mehmet Önder Mutlu
10. Seda Bozdağ Güzelkaya
İYİ PARTİ BURSA LİSTESİ
1. BÖLGE
1. sıra Selçuk Türkoğlu
2. sıra Sevinç Atabay
3. sıra Yüksel Yılmaz
4. sıra Şeyda Şahin
5. sıra Yahya Bahadır
6. sıra Birgül Yıldız Günay
7. sıra Resul Kaplan
8. sıra Özgür Şimşek
9. sıra Evren Şahin
10. sıra Feyza Temel
2. Bölge
1. sıra Hasan Toktaş
2. sıra İbrahim Alagöz
3. sıra Orhan Özer
4. sıra Sermin Özensoy
5. sıra Erdal Ay
6. sıra Hatice Deniz
7. sıra Zafer Milli
8. sıra Osman Atalay Akman
9. sıra Enver Yeniçeri
10. sıra Dilek Durak
Saadet Partisi 1. bölge 3. sırada ise İnegöllü Mehmet Atmaca yer aldı.