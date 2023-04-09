Cumhur ve Millet ittifaklarının Bursa Milletvekili Aday listesi kesinleşti.

Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre sona erdi. Cumhur ittifakından 3, Millet ittifakından 3 olmak üzere İnegöl’den 6 isim aday gösterildi.

Cumhur ittifakının AK Parti listesinin Bursa 2. Bölgesi 2. Sırasında İnegöllü işadamı Ayhan Salman ve 9’ncu sırada Asuman Akçay Sakallı, MHP’nin Bursa 2. Bölgesi 4. Sırasında Bilal Doğan yer aldı. Millet İttifakının ise CHP’nin Bursa 1. Bölge 5. Sırada Jülide Akköprü, 2. Bölgede 4. Sırada Erkan Dönmez, İYİ Partinin Bursa 2. Bölgesi 1. Sırasında Hasan Toktaş, Saadet Partisi 1. bölge 3. sırada ise İnegöllü Mehmet Atmaca yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI

BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Varank

Ayhan Salman

OSMAN MESTEN

EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

MUSTAFA YILDIRIM

FUAT ALPASLAN

SÜLEYMAN ÇELİK

ASUMAN AKÇAY SAKALLI

MUSTAFA KAYA

MHP BURSA 1. BÖLGE

1 İSMET BÜYÜKATAMAN

2 AHMET BEYGİRCİ

3 YAŞAR TÜRK

4 KORKUT AKTAŞ

5 METİN ÇORAKLI

6 CANAN TARÇIN

7 RİDVAN KILIÇOĞLU

8 SUAT ERMİŞ

9 EROL COMART

10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

MHP BURSA 2. BÖLGE

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

MİLLET İTTİFAKI SIRALAMASI

İşte CHP Bursa milletvekili aday listesi:

BURSA 1. BÖLGE

1. Prof. Dr. Kayıhan Pala

2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi kontenjanı)

4. İsmet Karaca

5. Jülide Akköprü

6. Alpaslan Yıldız (Gelecek Partisi kontenjanı)

7. Zafer Yıldız

8. Tamer Dede

9. Serkan Öztürk

10. Özgür Yıldız

BURSA 2. BÖLGE

1. Hasan Öztürk

2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)

3. Orhan Sarıbal

4. Erkan Dönmez

5. Şahin Sevinç

6. Funda Türkcoş Pekiner

7. Ender Teke

8. Huriye Canan Çelik Tunar

9. Mehmet Önder Mutlu

10. Seda Bozdağ Güzelkaya

İYİ PARTİ BURSA LİSTESİ

1. BÖLGE

1. sıra Selçuk Türkoğlu

2. sıra Sevinç Atabay

3. sıra Yüksel Yılmaz

4. sıra Şeyda Şahin

5. sıra Yahya Bahadır

6. sıra Birgül Yıldız Günay

7. sıra Resul Kaplan

8. sıra Özgür Şimşek

9. sıra Evren Şahin

10. sıra Feyza Temel

2. Bölge

1. sıra Hasan Toktaş

2. sıra İbrahim Alagöz

3. sıra Orhan Özer

4. sıra Sermin Özensoy

5. sıra Erdal Ay

6. sıra Hatice Deniz

7. sıra Zafer Milli

8. sıra Osman Atalay Akman

9. sıra Enver Yeniçeri

10. sıra Dilek Durak

Saadet Partisi 1. bölge 3. sırada ise İnegöllü Mehmet Atmaca yer aldı.