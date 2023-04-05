Nilüfer Belediyespor atleti ve İnegöl'de özel bir sağlık kuruluşunda görevli çocuk Doktoru Murat Kaçar(77) 26 Mart 1 Nisan 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Torun kentinde yapılan 9. Dünya masterler Atletizm şampiyonasında 75 yaş 60 metre engellide 11.72’lik derecesiyle geçen yıl Portekiz Braga'da yapılan Avrupa masterler şampiyonası ve Firlandiya’nın Tampere kentinde yapılan Dünya masterler pist şampiyonalarındaki gümüş madalyalarına bir yenisini daha ekledi.



Bu yıl yapılan Dünya şampiyonasına 88 ülkeden 4171 bayan ve erkek master atlet katıldı. Türkiye bu şampiyonaya 6 bayan, 10 erkek toplam 16 master sporcuyla katıldı. Yarışmalarda ülkemizde tek madalyayı alan Murat Kaçar bu başarısı ile madalya alan 58 ülke içinde Türkiye'nin 49. sırada yer almasını sağladı.

Kaçar 2022 yılında da Portekiz'in Braga kentinde yapılan Avrupa masterler atletizm salon şampiyonasında 11.82 ile Avrupa 2'ncisi 29 Haziran 10 Temmuz 2022 tarihlerinde Firlandiya'nın Tampere kentinde Dünya masterler Pist şampiyonasında 75 yaş 80 metre engellide 17.49 ile Dünya 2'ncisi olmuştu.

Kaçar, 2022 yılında 12-13 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Novomesto kentinde yapılan balkan masterler salon şampiyonasında koştuğu 60 metre engelli yarışında elde ettiği 11.61lik derecesiyle hem Türkiye rekorunu egale etti hem de balkan rakorunun sahibi oldu.

Murat Kaçar 40 yaşına bastığı 1986 yılından itibaren günümüze kadar geçen 37 yılık süreçte Dünya Şampiyonalarında 11 madalya (1A + 8G + 2B = 11 madalya), Avrupa şampiyonalarında 14 madalya (6A + 4G + 4B = 14 madalya ), Balkan Oyunlarında 46 madalya (28A + 16G + 6B = 50 madalya) olmak üzere spor hayatı boyunca 75 madalya kazandı.

Açıklama yapan Murat Kaçar, "Sporculuk hayatımın iki tane bölümü var. Bir tanesi 1962-1972 yılları arasında ki devrede geçen süreç. O devrede de 33 defa milli formayı giydim. 8 Türkiye rekoru kırdım. Ve Akdeniz Oyunlarında uluslararası yarışmalarda ve milli yarışmalarda milli formayı giyerek Türkiye’yi temsil ettim. 1976 yılında sporculuk hayatıma son noktayı koydum. Daha sonra araya iş hayatı ve devreler girdi. Tekrar 40 yaşına girdikten sonra master sporcu seviyesine yükseldim. Ve 40 yaşında 1986 yılında girdikten sonra günümüze kadar geçen 56 yıllık süreç içinde masterler olarak Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlarında 75 madalyaya ulaştım. Son olarak da bu sene yapılan Dünya Masterler Şampiyonası 26 Mart – 1 Nisan tarihlerinde Polonya’nın Torun kentinde yapıldı. Bu şampiyonaya Türkiye 16 master sporcuyla katıldı. Şampiyona da 86 milletten 4 bin 143 sporcu yarıştılar. Ve de madalya sıralamasında 16 sporcu arasında benim aldığım gümüş madalya Türkiye’yi 56 tane madalya alan ülke sıralamasında 49’ncu sıraya taşıdı. Yani Türkiye adına sadece ben madalyayı aldım. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda diğer madalyalarla dünya sıralamasında yukarılara çıkacağımızı ümit ediyorum. Bunu başarabilecek sporcu arkadaşlarımızda var” dedi.

Kaçar açıklamasının şöyle sürdürdü;

“Yaş şuanda 77. Şöyle söyleyeyim; 1986 yılında ilk Avrupa Şampiyonasına 40 yaşında İsveç’in Malmö kentinde katıldım. Ve 16,9’la Avrupa 6’ncısı olduk. Daha sonra dedim ki, Murat Kaçar sen çalışmaya devam et. Hayatım boyunca şu prensibi kendime edindim; bir hayal edineceksiniz. İki onu başarmak için çalışacaksınız. Üç çalıştığınız zaman başarılı olursunuz veya olmazsınız, ama çıtayı yükseğe koymak lazım. Yine genç sporculara, atletlere, gençlere bir mesaj vermek istiyorum; hepimiz çok kısa zamanda 1-2 yıl içinde başarılara ulaşmak istiyoruz. Hayır öyle olmuyor. Emek vereceksiniz ve bekleyeceksiniz. Bunun en iyi canlı örneği herhalde benim. Çünkü 1986 yılında ilk masterler yarışını Malmö’de yaptıktan sonra ilk Avrupa Şampiyonluğuma tam 15 yıl sonra 2001 yılında Fransa Bordo kentinde yapılan Avrupa Salon Şampiyonasında elde ettim. Ondan sonra 2002 yılında Postam’da yeniden 55 yaşında Avrupa Şampiyonu oldum. Ondan sonra 2003’te San Sebastian’da salonda Avrupa Şampiyonu oldum. 2004’te ABD’de dünya 2’nciliğini kazandım. Ama kariyerimde dünya şampiyonluğu yoktu. O dünya şampiyonluğunu almak için de 2017 yılını bekledim. 2001 yılından 16 yıl sonra 2017 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Masterler Salon Şampiyonasında 60 metre engelde 10,45’le Dünya Şampiyonluğu madalyasını taktım. Ve İstiklal Marşını da dünyanın diğer insanlarına orada dinlettim. Bunun bedeli var mı? Hayır yok. Kazandığımız madalyalar bunu hiçbir zaman maddi olarak karşılamaz. Ama kazandığım bu manevi değerlerinde maddiyatla ölçülebileceğini sanmıyorum. Gençlere tavsiyem özellikle muhakkak meslek sahibi olabilirsiniz. Avukat, doktor, hakim vb. Ama muhakkak bir hobinizin olması lazım. Yani öğretim başka bir şey, eğitim başka bir şey. O hobiniz olmadığı takdirde sadece mesleğinizle uğraştığınız takdirde yaşam tek düz bir hale geçer. Yaşamı renklendiren bence bu hobilerdir. Onun içinde neyi seviyorsanız onu yapın. Sporun bir branşıyla uğraşın. Bu hobi sizi çok daha dinç ve hayata bağlı kılacaktır."

FAHRETTİN ENİŞ