İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek Ak Parti Bursa Milletvekili Aday adaylığı başvurusu yapan Oğuzhan Uslu’nun İznik’e yaptığı ziyarete MYM Türkmen Boyları Federasyon Başkanı İsmail Kösen’in eşlik etmesi dikkat çekti. Kamuoyunda Manav ve Yörüklerin, Uslu’ya açık destek mi veriyor? Sorusunu gündeme getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Oğuzhan Uslu, destek ziyaretleri kapsamında İznik AK Parti İlçe teşkilatı ile İznik Manav Yörük Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Yoğun kalabalık ile gerçekleşen ziyarette Uslu’ya eşlik eden isimler dikkat çekti.

Bir süredir kamuoyunda AK Parti’den aday adayı olabileceği konuşulan MYM Türkmen Boyları Federasyon Başkanı İsmail Kösen, yapılan ziyarette Uslu’ya eşlik etti. Ziyarete ayrıca yine İnegöllü bazı eski muhtarlar ve dernek yöneticilerinin de katılması dikkat çekti.

Yapılan ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Uslu, “Aday Adaylığı sürecinde ziyaretlerimize AK Parti İznik Teşkilatımızla devam ederek, teşkilatımızın kıymetli yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan İlçe Başkanımız Sn Halil İbrahim beye ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ziyaretimde şahsıma eşlik ederek yalnız bırakmayan Federasyonumuzun Başkan ve yöneticilerine, gerek Karşılamalarıyla ve gerekse şahsıma eşlik ederek onore olduğum gönül daşımız İznik Manav Yörük Türkmen Derneğimize , İznik Muhtarlar Dernek Başkanımıza Muhtarlarımıza Kıymetli Basın Mensuplarına; şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.