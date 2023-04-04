MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram İl Yöneticisi İsmail Yağlı, MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile iftar ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.



MHP heyeti, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingöl’ün düzenlemiş olduğu iftar programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet eşliğinde geçen program’da vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen heyet, talepleri yerine getirmek için notlar aldılar ve en kısa sürede çalışma başlatacaklarını dile getirdiler.



Ardından Altınbaş Camii’nde teravih namazı kılıp cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip notlar aldılar.



Beraberinde Kasımefendi Caddesi esnaf ziyaretinde bulunan Bilal Doğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine değindi. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Doğan, esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade ederek, cadde esnafın bol bereketli kazançlar diledi.