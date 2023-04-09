Cumhur ve Millet ittifaklarının milletvekili listelerini açıklamasının ardından Bursa’da aday gösterilen İnegöllü isimlerin telefonları hiç susmadı. Tebrik için aranan adayların adeta telefonları kilitlendi. Bursa’da listelerdeki sıralamaları nedeniyle seçilmeleri muhtemel olan İnegöllü adaylar, iyk açıklamalarda bulundular.

İNEGÖL’ÜMÜZÜN ANKARA DA SESİ OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

AK Parti Bursa 2. Bölge 2. Sıra adayı Ayhan Salman, “İnşallah hep beraber tüm vekillerimizle güzel hizmetlerde bulunmak için elimizden geleni yapacağız. AK Partiyi hem Bursa hem de Türkiye de daha da güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. İnegöl doğduğumuz yer siyasete başladığımız yer, çok kıymetle ilçe. İnegöl’ümüzün Ankara da sesi olmak için elimizden geleni yapacağız.” Dedi.

ERKAN DÖNMEZ’İ ÜZEN SIRALAMA

CHP Bursa 2. Bölge 4. Sıra adayı Erkan Dönmez, “Hayırlı osun. Daha iyi yer bekliyordum. Son gece kontenjan nedeniyle sıralamam geriledi. 3. Sıra bekliyordum. 4’ncü sırada yer aldım. Ben umutluyum. İnegöl adına çalışmamız lazım. İnegöllülerimizin de desteği ile seçilirsek elimizden gelen hizmeti yapmak için çalışacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

İNEGÖL’ÜN NE KADAR ÇOK MİLLETVEKİLİ ADAYI OLURSA FAYDASINA

İYİ Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra adayı Hasan Toktaş, “Ön seçim yapılmıştı. 11 ilçede 1. Olmuştuk. Genel merkezimiz ön seçime riayet etti. bu gün de kesinleşti. Yoğun bir tempo çalışacağız. Erkan’ın daha iyi sırada olmasını arzu ederdim. İnegöl’den ne kadar çok milletvekili olursa ilçenin faydasına olur. İnegöl önemli bir ilçemiz. Sorunları çok. İnşallah İnegöl il olur. Seçilirsek il olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.