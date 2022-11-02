Edinilen bilgiye göre, yanında annesi Nezahat Güleç ile birlikte hastaneden çıkan 16 V 4640 plakalı araç sürücüsü Vural Güleç'e ışıklardan karşı yöne geçmek isterken Bandırma istikametinden gelen ambulans çarptı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Karacabey Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve Bursa Tıp Fakültesi'ne sevk edilen yaralılardan Nezahat Güleç (69) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Vural Güleç (45) ise tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Vural Güleç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vural Güleç'in İnegöl'de Polyteks fabrikasında çalıştığı öğrenildi.