Geçtiğimiz günlerde Bolu’da meydana gelen kaza da hayatını kaybeden ailenin acısını İnegöl derinden hissetmişti. Uzun süre kamuoyunda konuşulan ve herkesi yasa boğan anne, baba ve kız çocuğunun ölümüne Bursa Büyükorhan İlçe Müftüsü Derviş Makas’ta kayıtsız kalmadı. Ölüm haberini büyük üzüntüyle karşılayan Müftü Derviş Makas etkilendiği bu olayı ağıt olarak kaleme döktü.

Kazanın etkisinde kaldığı düşünülen Müftü Derviş Makas, “Ecel Oku Değdi” ismini verdiği ağıtta “Dağlandı yürekler, geçmez yarası” diyerek takipçilerini ağlattı. Makas’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ağıt yüzlerce beğeni aldı. İşte o ağıt;

ECEL OKU DEĞDİ (AĞIT)

Şu yirmi üç Temmuz günün karası.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Dağlandı yürekler, geçmez yarası

Ecel oku değdi bizim canlara.

Mevki Cankurtaran, TEM otoyolu.

Sabah saat altı, geride Bolu.

Seyir sağ şeritten, kapanmış solu.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Önlerinde bitmiş bir tır aniden.

Kafadan dalmışlar hızla geriden.

Ayrılık vaktiymiş heyhat faniden.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Ana, baba bir de minik kızları.

Zahirdeki sebep yüksek hızları.

Takdir-i Hüdâ'yı anlar azları.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Semihle Sümeyye, Ahsen adları.

Yüreklere düştü, yaktı odları.

Acı ne kelime, bir miadları.

Ecel oku değdi bizim canlara.

İsimleri güzel, dini bütünler.

Namazlı, niyazlı geceler, günler.

Gönle gamlar çöktü, göze hüzünler.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Otuza varmamış tazecik yaşlar.

Boylar, poslar fidan, karadır kaşlar.

Soğumuş, buz kesmiş nazenin na'şlar.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Yirmi sekizinde evin babası.

İki yaş geride bir kız anası.

Bir de gün görmemiş gönül goncası.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Yüreklerde matem, üç acı birden.

Nasıl tarif etsem, en elim türden.

Rabbim esirgesin isyân, küfürden.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Cami avlusunda musalla taşı.

Tabutlar dizilmiş, akar göz yaşı.

Anayı, babayı, yakmış gardaşı.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Yan yana mezarlar, sönmüş bir yuva.

Hayaller, umutlar her şey berhava.

Onulur dert değil, bulunmaz deva.

Ecel oku değdi bizim canlara.

Derviş sabır dile, sağlar dayansın.

Hakk inayet etsin, kalpler uyansın.

Var gafili uyar, koyma ki yansın.

Ecel oku değdi bizim canlara.