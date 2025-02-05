Olay, 27 Ocak 2023 tarihinde İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Özlem A.'nın boşanma avukatlığını üstlenen Mustafa Furkan Soydan ve eşi Avukat İrem Soydan, mal paylaşımı işlemleri için İnegöl Tapu Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Bu sırada Özlem A.'nın eşi Ekrem A. (45) da kuruma geldi. Tapuda davacıların üzerindeki mallara tedbir konulurken öfkelenen Ekrem A., yanındaki tabancayla avukatlara ateş açtı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Karar açıklandı

Yaşanan olay sonrası mahkeme heyeti tarafından sanık Ekrem A. hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten 16 yıl, silahla yaralamadan 1 yıl 5 ay ve 6136 sayılı yasaya muhalefetten 5 yıl 500 gün ceza verildi ve sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa Barosu’ndan yapılan açıklamada, kamu görevi yapan avukatlara yönelik saldırıların her daim en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele etmeye, meslektaşlarının yanında olmaya devam edecekleri bildirildi.