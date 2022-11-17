Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in polis ekiplerince gözaltına alınma şekline İnegöllü Avukat tan ilginç tepki geldi. İnegöllü Avukat Ali Doğan'ın teröristin yakalanarak gözaltına alındığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Doğan, "devlet kimseyi dövemez, güvenlik görevlileri delil güvenliğine de zarar veren hukuka aykırı davranışlarda bulunamazlar." diye ilginç tepki gösterdi.

İnegöllü Avukat Ali Doğan, tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; "Yakalama ve göz altı usulleri hukuktan vareste değildir.

İnfial uyandıran bir olayın sanığıda olsa devlet kimseyi dövemez, güvenlik görevlileri delil güvenliğine de zarar veren hukuka aykırı davranışlarda bulunamazlar. Güvenlik güçleri soğuk kanlılıkla işlerini yürütmek üzere eğitilmelidir. Bıçkın mahalle kabadayısı psikolojisi ile kamu görevi yürütülemez. Kurumlar ancak hukuka uygun davranışları ile saygınlık kazanabilir.

Haydut Çetesi ile Devlet arasında ki fark kamu görevlilerinin hukuka uygun davranışlarından ibarettir.".