İnegöl Bakkallar Odası öncülüğünde başlatılan “Bakkal Amca” projesi ile ilk etapta 6 bin 500 çocuğa özel hazırlanan çikolata kutuları Hatay’ın kırsal mahallelerinde dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem ve Hatay merkezli depremler sonrası İnegöl Bakkallar Odası yönetimi bölgede mağdur olan çocukların yüzlerini güldürmek için harekete geçti.

ÇOCUKLARA ÖZEL KUTULAR

Bölgede kalmak zorunda olan depremzede ailelerin çocuklarının yüzlerini güldürmek için harekete geçen İnegöl Bakkallar Odası’nın, yaptığı çağrı sonucu kampanyaya İnegöl’de bulunan esnaflar ve öğrenciler büyük destek verdi. Verilen destek sonucunda çocuklar için özel bir kutular hazırladılar.

ASKER MİLLET EL ELE

İnegöl’de hazırlanan 6 bin 500 koli Hatay’ın Antakya ilçesine götürülerek, kırsal mahallelere askeri personel ile birlikte çocuklara dağıtıldı. Bakkal amca yazılı kutuların içini açan çocuklar yaşanan acılara rağmen büyük sevinç yaşadılar. Kutulardan çıkan Türk bayrağını sallayarak mutluluklarını gösterdiler.

ÇOCUKLARIN TEBESSÜME İHTİYACI VAR

İçinde çikolata şeker, bisküvi, balon, meyve suyu, sakız ve şanlı Türk Bayrağı’mızın olduğu kutular hazırladıklarını belirten İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya “Depremin hemen ertesinde çocukları sevindirmek adına Bakkallar Odası olarak Bakkal Amca sloganı ile hediye kutuları hazırlamaya başlamıştık. Bugünde bölgeye intikal ettik. Sabah erken saatlerde sağ olsun Semih Okyar Paşa’mızın nezaretinde, kendisinin destekleri ile dağ köylerine gittik. Çocuklarımızı mutlu etmek adına hediyeler verdik. Gerçekten buradaki çocukların bir tebessüme bir hediyeye, ilgiye ihtiyacı var. Bu vesile ile halkımızdan şunu istiyorum. Bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftalar itibari ile desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte burada çocukları her hangi bir faaliyetle sevindirebilirsek, onları mutlu edebilirsek ne mutlu. Çocuklarımız bizim en büyük sermayemiz. Bizlere destek veren oda başkanlarımıza esnaflarımıza vatandaşlarımıza hayırseverlerimize ve bu faaliyetimize kayıtsız kalmayan İnegöl’deki öğrencilerimize teşekkür ederim.” Dedi.