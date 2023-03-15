İnegöl'ün kolileri jandarmaya emanet

İnegöl Bakkallar Odası öncülüğünde başlatılan "Bakkal Amca" projesi kapsamında depremzede çocuklar için hazırlanan koliler jandarma eşliğinde dağıtılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem ve Hatay merkezli depremler sonrası İnegöl Bakkallar Odası yönetimi, bölgede mağdur olan çocukların yüzlerini güldürmek için harekete geçti.

ÇOCUKLARA ÖZEL KUTULAR

Bölgede kalmak zorunda olan depremzede ailelerin çocuklarının yüzlerini güldürmek için harekete geçen İnegöl Bakkallar Odası'nın yaptığı çağrı sonucu kampanyaya İnegöl'de bulunan esnaf ve öğrenciler büyük destek verdi. Verilen destek sonucunda çocuklar için özel kutular hazırlandı.

GENEL KOMUTANLIK PAYLAŞTI

İnegöl'de çocuklar için hazırlanan ve bölgeye gönderilen koliler paylaşılmaya devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta Orgeneral Ali Çardakçı'nın çocuklara dağıttığı kutularda İnegöl'de hazırlanan kutular olduğu görüldü.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Orgeneral Ali ÇARDAKCI, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek yaşam destek çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunmaktadır.

BİR KUTU 50 TL

İçinde çikolata, şeker, bisküvi, balon, meyve suyu, sakız ve şanlı Türk Bayrağımızın olduğu kutular hazırladıklarını belirten İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, " Çocuklarımız için özel kutular hazırladık. Esnafımızdan çok ciddi destek gördük şuana kadar 15 bin kutu hazırladık. Kampanyamıza her kesimden destek bekliyoruz bir kutunun maliyeti 50 TL, destek vermek isteyen vatandaşlarımız bakkallar odamızı 05394610378 numaradan arayarak detaylı bilgi yada yardımda bulunabilir.