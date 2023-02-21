Bakkal amca çocukların yüzünü güldürüyor

İnegöl Bakkallar Odası’nın başlattığı kampanyan ile deprem bölgesindeki çocukların yüzleri gülmesi için çocuklara özel çikolata kutusu hazırlıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem ve Hatay merkezli depremler sonrası İnegöl Bakkallar Odası yönetimi bölgede mağdur olan çocukların yüzlerini güldürmek için harekete geçti.

Bölgede kalmak zorunda kalan depremzede ailelerin çocukların yüzlerini güldürmek için kutular hazırlayan İnegöl Bakkallar Odası yönetimi, İnegöl’deki bakkallara da çağrıda bulundu.

Çocuklar için kutular hazırladıklarını belirten İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya “Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifa ve depremzedelerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz, el birliği ile bu süreci de atlatacağız. İnegöl Bakkalları olarak, bölgedeki yavrularımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bakkal amcalar olarak “Bakkal amca çocukların yüzünü güldürüyor” sloganı bir kampanya başlattı. İçinde çikolata şeker, bisküvi, balon, meyve suyu, sakız ve şanlı Türk Bayrağı’mızın olduğu kutular hazırlıyoruz. Hazırlanan kutuları bölgede güvenlik güçlerimize götüreceğiz, güvenlik güçlerimizde çocuklarımıza dağıtacak. Biz yönetim olarak kutularımızı hazırladık, daha çok çocuğun gülmesi içinde İnegöl’de ki bakkal amcalardan da destek bekliyoruz. Bu yaraları hep birlikte saracağız geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerini hep birlikte güldüreceğiz ” dedi.

DETAYLI BİLGİYİ BAKKALLAR ODASI’NDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

İnkaya açıklamasını şöyle sürdürdü “Bu projemize sahip çıkmak destek vermek, ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm üyelerimiz detaylı bilgiyi odamızı arayarak öğrenebilir.”