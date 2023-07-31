İnegöl’de aktif olarak faaliyet gösteren bir esnaf odasının başkanı, Metal Sanayide gittiği işyeri sahibini ve oğlunu tokatlayarak darp etti. İşyeri sahibi Başkandan şikayetçi olmadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Metal Sanayi 4. Sokaktaki oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre Oda Başkanı, esnafın işyerine gitti ve işyerinin önündeki çöp ve araçların kaldırılmasını istedi. İşyeri sahibinin başkana ’Tamam kaldıracağız’ demesinin ardından işyerinden uzaklaştı. Bir süre sonra farklı bir kişiyle tartışmaya başlayan Oda Başkanı, kendilerini ayırmaya gelen işyeri sahibi ve 14 yaşındaki oğluyla tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince başkan işyeri sahibininin oğlunu tokatladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken baba ve oğlu başkandan şikayetçi olmadı.

Haber merkezi