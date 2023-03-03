Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay, 6’lı masanın 6 Şubat’a bıraktığı Cumhurbaşkanı adaylık sürecine ilişkin İyi Partinin aldığı tutumu destekledi.

Millet İttifakının bileşenlerinden olan Deva Partisinin İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay, 6’lı masa toplantısı sonrası İyi Parti’nin diğer partilerin dışında tavır takınmasını demokratik bulduğunu, aksi yapılan yorumların demokratik olmadığını savundu. Erbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi Parti'nin hassasiyetlerini dikkate almadan alınan her karara uymak zorundasın baskısı yapmak demokratik değildir” diye konuştu.

Bilindiği üzere 6’lı masada ortak bildiriyi imzalayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrası ise henüz açıklanmayan nedenlerden dolayı Genel Merkez binasına gitmiş ve partinin üst düzey isimlerini toplamıştı. Geç saatlere kadar süren toplantıya ilişkin dışarıya bilgi sızdırılmamış, ancak İyi Partinin etkili isimleri tarafından yapılan tweetler siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturmuştu. İyi Partinin nasıl bir tavır takınacağı İl başkanlarıyla yapılacak toplantıdan sonra netleşmesi beklenirken, Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay’ın yapmış olduğu açıklama dikkat çekti.

Açıklama da, Erbay her partinin kendine özgü hassasiyetleri olabileceğini savunarak, özellikle CHP’li kanattan gelen sert eleştirilere üstü kapalı olarak tepki göstermiş oldu. Erbay’ın bu tavrı İyi Partiye destek verdiği şeklinde yorumlandı.