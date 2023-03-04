6’lı masadan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz sert tepki gösterdi. Yavuz, “Dünkü protokol size silah zoru ile mi imzalatıldı?” ifadesini kullandı.

Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasına tepki gösteren Yavuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

“Sayın Meral Akşener! Devletin faydasına olmayacağını inandığınız bir fikir karşısında vereceğiniz tepki demokrasi çerçevesinde ve siyasi ahlâkı gözeterek tabi ki dile getirilip partinizin görüşünü beyan edebilirsiniz! Fakat dediğiniz olmadığı için,6 genel başkanın 5'i sizin gibi düşünmüyor diye… Bu seçimin vatanımız ve milletimiz için beka meselesi olduğunu belirtmenize rağmen,1 yıldır içinde bulunduğunuz millet masası kurmaylarını kumpas yapmakla, şahsi hırs peşine düşmekle itham etmek, şahsınıza, partinize, gönüldaşlarınıza hiç yakışmamıştır. Dünkü protokol size silah zoru ile mi imzalatıldı? Yaptığınız açıklamadan anladığım siz vatan sever, akıllı… Diğerleri vatan haini, "geri zekalı" öylemi? Hani sizin demokrasiye inancınız? Malum ki 5 1’den büyüktür. O zaman buyurun meydan sizin çıkın aday olun veya kazanacak adayı bulun. Kazanamazsanız, 6'lı masanın kaybetmesi için kimden talimat aldınız diye bu millet size hesabını sorar! Velhasıl… Kılavuzu Ümit Dikbayır olanın burnu kakadan kurtulmaz. Çıkaracağınız aday veya kuracağınız ittifak 2.tura geçemezse, 2. turda oyunuzu AK Parti'nin adayına mı vereceksiniz? Mesele vatansa gerisi teferruattır. Adayı onaylamıyorsanız kendi bireysel oyunuzu vermezsiniz olur biter, aynı benim gibi.”