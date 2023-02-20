AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi. Saat 20.07'de Hatay Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

İNEGÖLLÜ BAŞKANLAR DEPREME YAKALANDI

Hatay merkezli depreme Hatay'da görev yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Maraş'ta görevli İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aktaş, "İhtiyaçları karşılamak üzere bulunduğumuz Hatay'da az önce güçlü bir sarsıntı hissettik. Ekiplerimizin hepsi olumsuz bir duruma karşı teyakkuz halinde. Geçmiş olsun. Rabb'im cümlemizi korusun." dedi.