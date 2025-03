İnegöl'ün Mahmudiye mahallesinde büfe işletmeciliği yapan Ömer Cabir, çocukluktan beri hayranı olduğu ünlü ses sanatçısı Merhum Müslüm Gürses'in tüm albümlerini biriktirerek, 35 yıldır işyerinde müşterilerine dinletiyor.



Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde dünyaya gözlerini kapattı.

Gürses'i rahmetle anan Büfe İşletmecisi Ömer Cabir, "Şöyle diyeyim 15 yaşlarından itibaren, yani şu an yaşım 50. Müslüm Gürses’in hatırlamıyorum hangi kasetiyle bu sevdanın başladığını, sonra her sene birkaç kaset çıktıkça aldım, çıktıkça aldım. Toplamda 106 kasetini biriktirdim. Yıllarca dinledim dinledim sonra bir ara kaldırdım ben bunları kutuya. Şimdi büfede bir müzik seti denk getirdim, kasetçalar. Yine getirdim kasetleri sırayla birer birer dinliyorum. Anım şöyle var, askerde Müslümcü çavuştum ben. Karakolda 40 kişiyiz, bir şey diyemedikleri için devamlı Müslüm kaseti çalardı gece gündüz koğuşta. Bana çok sinir olurlardı ama bir şey diyemezlerdi. Özellikle hip hopçı, rapçi arkadaşlar vardı. Bir gün baktım çarşıdan geldiklerinde ellerinde Müslüm’ün kasetlerini almaya başlamışlar. Dedim hayırdır siz ya, ne ayaksınız? Dediler abi bizi de Müslüm hastası yaptın dediler. Yani nefretten sevgiye dönüştü. Her gün bir kaset çalıyor, müşterilere dinletiyoruz. 35 yıldır dinliyorum. Valla kendi kendine, kimseden de bir şey özenmedim ama yani şu an Müslüm Gürses harici teyibe başka bir kaset takmıyorum. Sanki Müslüm’e ihanet edermiş gibi hissediyorum kendimi." dedi.