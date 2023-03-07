İnegöl Belediyesi, 40 yaş altı genç çiftçileri Konya’da düzenlenecek 19. Konya Tarım Fuarına götürecek. 15 Mayıs’ta yapılacak fuar gezisi için 13 Mart Pazartesi günü 12.00’a kadar başvurular kabul edilecek.

İnegöl Belediyesi, tarım şehri İnegöl’ün genç çiftçilerine yönelik fuar gezisi düzenliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 14-18 Mart 2023 tarihlerinde TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecek 19. Konya Tarım Fuarına yapılacak geziye ilişkin bir açıklama yaparak çiftçilere davette bulundu. Verimli toprakları ve bereketli tarım arazileri ile bu alanda önemli bir potansiyele sahip olan İnegöl’de özellikle gördüğü teknolojileri şehre uyarlayabilecek, tarımdaki gelişmeleri görüp uygulayabilecek 40 yaş altı çiftçilerin katılabileceği bir organizasyon planlanıyor.

BAŞVURULARDA SON GÜN 13 MART

Fuar gezisine katılmak isteyenlerin 13 Mart Pazartesi günü 12.00’a kadar İnegöl Belediyesi Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvurması istendi.

FUARDA NELER YER ALACAK?

90 bin m2’lik kapalı ve açık alanıyla yüzlerce firmayı ve binlerce tarım profesyonelini buluşturacak fuarda; tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, traktör ve tarım makineleri yan sanayi, bağcılık, çiftlik ile ilgili teknolojiler, çiftlik ve seralara yönelik diğer ekipman ve hizmetler, agro bilişim ve tarım sigortaları, leasing kuruluşları, pazarlama, ihracat danışmanlık sigortacılık ve proje kuruluşları, tarım borsaları, ilgili sektör yayınları, sektörel kamu kurum ve kuruluşları, ilgili meslek örgütleri, araştırma enstitüleri, üretici birlikleri, eğitim kuruluşları, danışmanlık, sigortacılık ve proje kuruluşları yer alacak.

TARIM DEĞERİMİZİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Fuar gezisine ilişkin açıklama yaparak çiftçilere davette bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüz ticaret ve sanayi şehri olduğu kadar verimli topraklarıyla bereketli bir tarım şehri aynı zamanda. Biz gerek tarım gerek hayvancılık noktasında şehrin bu değerinin geliştirilerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Ne yaptığını bilen, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir şehir haline dönüşmek istiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir yenilik varsa, nerede yeni model, bir çalışma varsa gelişmeleri takip etme adına bunları izlemeliyiz. Bu düşünceyle İnegöl’ümüzdeki 40 yaş altı çiftçilerimizle Konya’da düzenlenecek Konya Tarım Fuarına gezi düzenleme kararı aldık” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Özellikle genç çiftçilerin tarımdaki yenilikleri görüp keşfederek İnegöl’e kazandırılmasına katkı sunmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Alper Taban, “Konya’da sektör liderlerini bir araya getiren bu fuara özellikle 40 yaş altı çiftçilerimizi, yeni nesil üreticilerimizi götürmek istedik. Yenilikleri fark etmek ve burada uygulamak önemli. Burada en önemli nokta insana olan yatırım. İnsanın ufkunu, vizyonunu gözünü açabilecek olan ve yeni bir şeyler yapabilme kabiliyetini geliştirecek olan o gelişim hususu... Fuar gezisine katılmak isteyen tüm çiftçilerimizi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.