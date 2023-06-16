İnegöl’de 5 bin dekar alanda üretilen Araka’da hasat başladı. Kilo 12 liradan tarlada satışı yapılan araka İnegöllü çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İNEGÖL’DE 5 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİLİYOR

Araka hasadıyla ilgili tarlada incelemeler yapan ve çiftçilerle bir araya gelen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Son yıllarda İnegöl’ümüzde Araka üretimi de artmaktadır. Daha öncesinde İnegöl’de üretilen bir ürün değildi. Özellikle son 2 yıldır üretimi artmaya başladı. Bu yıl 5 bin dekar civarında bir araka üretimi var. Dolayısıyla ortalama 800 kilo alındığını baz alırsak, İnegöl’de şuan da 4 bin ton araka üretmiş oluyoruz. İnegöl’den bu ürünü alan 4-5 tane firma var. Araka sözleşmeli olarak üretiliyor. Şuan da 12 TL’den anlaşma yapıldı. Böylelikle çiftçimizi garantiye almış oluyoruz. Sözleşme yapılan firmalarda da herhangi bir sorun yaşanmadı. Umarım önümüzdeki yıllarda araka ekimi daha da fazla olacaktır. Çünkü çiftçimiz alternatif ve maddi kazanç sağlayacak ürünlere yöneliyor. Ovamızda birçok ürün üretiliyor” dedi.

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