Orhaniyespor Bilim Takımı, dayanışma ile ürettikleri 125 adet güneş panelini Hatay' a gönderiyor.

Orhaniyespor Bilim Takımından yapılan açıklamada, “Orhaniyespor Bilim Takımı olarak deprem bölgesinde ki en elzem konulardan biri olan enerji sorunu gidermek adına güneş enerjisi ile çalışan 2 saatlik enerji ile 12 saat kesintisiz aydınlık ve telefon şarj imkanı sunan "Karanlık Savar" adlı projemizi hayata geçirdik. Bir sonra ki hafta hedefimiz dayanışma ile 500 adet üretip bölgeye götürmek” denildi.