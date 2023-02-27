İnegöl’de Turgutalp mahallesinde sokakta depremzede çocuklar için meyve satışı yapmaları yürekleri ısıttı. 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek olarak depremzedelerin yaralarını sararken İnegöl’de çocukların ise depremzede çocukları için yaptıkları davranış görenlerin gözlerini doldurdu.

Depremzede çocukların durumlarını gören İnegöl’deki çocuklar, onlara destek vermek için sokak üzerinde mini manav tezgahı kurdular. Çocukları gören sürücüler durarak, alışveriş yapıp destek verdiler.

Çocuklarının yanında duran sürücü Güven Ulutaş, çocuklarını bu güzel davranışını görünce duygulandı ve o anları görüntüledi. Çocuklardan alışveriş yapan Ulutaş, çocuklarını para verip, “Siz çok güzel işler yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun” dedi.