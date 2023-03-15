İnegöl’ün tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Naci Köseoğlu, AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

İnegöl’de uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında da üstlenmiş olduğu aktif görevlerle kamuoyunun takdirini kazanan Diş Hekimi Naci Köseoğlu, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti’den başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Köseoğlu açıklamasında şunları söyledi: “Hedefimiz; başta Bursa’mız olmak üzere ülkemize canla, başla hizmet etmek. Dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıllık kazanımlarımızı kökü dışarıda bir avuç çapulcu zihniyete heba ettirmemek. Ümmetin tek ümidi ve son kalesi olan Türkiye’mizi İslam aleminin lideri ve dünyanın süper gücü yapmak, bağımsızlığımızı korumak için bütün gücümüzle çalışmakta kararlıyız.”