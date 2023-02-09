Yaralı depremzedeler için kullanılmak üzere İnegöl’de ki eczaneler harekete geçti. “Acil” koduyla yapılan duyuruda tüm vatandaşların evlerinde bulundurdukları tarihi geçmemiş ilaçları getirmeleri istendi.

Eczacılar Odası, deprem bölgelerinde yaşanan ilaç sorununa çözüm bulmak amacıyla kampanya düzenlediklerini belirterek, ilçede faaliyet gösteren tüm eczanelerde tarihi geçmemiş ilaç bağışlarının kabul edilmeye başlandığını açıkladı.

Eczacılar Odasından yapılan açıklamada ,” İlaç değişikliği veya yakınlarınızın vefatı sebebi ile artık kullanılmayan ilaçlar dahil olmak üzere; evinizde bulunan, kullanılmayan, son kullanma tarihi geçmemiş olan ilaçlarınızı bugün saat 18.00’a kadar en yakın eczaneye bırakabilirsiniz! İlaçlar eczacılar tarafından sınıflandırılıp kolilenerek deprem bölgesine gönderilecektir” dedi.

Kampanyanın önemine vurdu yapılan açıklamada “İnegöl halkı büyük bir seferberlik gösteriyor, o’nlarla ne kadar gurur duysak azdır. Onbinlerce yaralımız var. Yaralarına merhem olmak için bu anlamlı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.