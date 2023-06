Eğitim Bir Sen İnegöl temsilciği tarafından düzenlenen ‘İnegöl Buluşması’nda eğitimciler bir araya geldi.

Deluxe Düğün Salonunda düzenlenen programa Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, İnegöl’deki sendika başkanları ile Eğitim Bir Sen üyeleri katıldı.

Yemeğinde ardından bir konuşma yapan Eğitim Bir Sen İnegöl Temsilcisi Serdar Yücel, “İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği olarak düzenlediğimiz “İnegöl Buluşması”na hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Çağın soylusu Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan ve İnanmış bir avuç hür yürekli cesur insanın bir kıvılcım olarak başlattığı ve bugün yaktığı ateşle mazluma ümit olan, memurların özlük ve özgürlük mücadelesinde yanında olan, toplumun her kesimini kucaklayan memur sen ve eğitim bir sen, artık milyonlarla ifade edilen ülkenin en büyük STK’sı olmuştur. Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi; Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Bugüne kadar duruşumuz nettir bellidir. Kuruş Değil Duruş sendikacılığı ilkemizdir. Davamız bellidir, ilkelerimiz nettir. Bu bağlamda her zaman üyelerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Evet zor zamanlardayız, evet meyve veren ağaç taşlanır, evet çamur at izi kalsın diyenler var. Rüzgarı arkasına alıp karalama, iftira ve gerçek dışı yaftalamalarla ortalıkta dolanan sendikamsı yapılar var. Bütün bunlar bilsin ki; Eğitim Bir Sen kazanımların her zaman tek adresi olmuştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.

Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Başörtüsü serbestliğinden, nöbet ücretine, 3600 ek göstergeden, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine, idari tatillerde ek ders ücretinin ödenmesine kadar tüm kazanımların arkasında Eğitim Bir Sen vardır. Malumunuz üzere 12 Kasım 2022 tarihinde yapılan seçimle İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi olarak seçildim. Bize tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnegöl Eğitim Bir Sen Başkanlığını 14 sene boyunca yapan Sinan Aktaş başkanımıza sendikamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca İnegöl Eğitim Bir Sen’in ilk Başkanı olan Ferit Turan başkanımıza ve ondan sonra başkanlık görevi yapan Ahmet Taştan başkanımıza da sendikamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz. An itibarı ile 1200 tane aktif üyesi ile İnegöl Eğitim Bir Sen diğer tüm eğitim sendikaların tamamından fazla üye sayısına sahip güçlü yapısıyla yetkili ve etkili sendika olmaya devam etmektedir. Bayrağı Sinan başkandan devraldıktan sonra hiç durmadan yönetim kurulumuzu oluşturarak faaliyet ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız ilk icraat olarak da İnegöl’ün en merkezi yerinde bulunan sendika lokalimizi derleyip toparlayarak aktif hale getirdik. Burada tüm üyelerimizle gönül köprüleri kuracak, toplanıp hasbihal edecek yeri gelecek dertleşecek derdine ortak olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yine aynı şekilde tüm okullarımızdaki okul işyeri temsilcilerimizi belirleyerek onlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Allah bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi bana ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımıza nasip etsin, Rabbim utandırmasın inşallah.”